Federica Brignone ha vinto il bronzo nella combinata dello sci alpino

AGI - Federica Brignone è medaglia di bronzo nella combinata dello sci alpino dei Giochi olimpici di Pechino 2022. L'azzurra, ottava in discesa e quarta in slalom, ha concluso al terzo posto alle spalle delle svizzere Michelle Gisin, oro, e Wendy Holdener, argento. Per l'Italia è la sedicesima medaglia ai Giochi cinesi.

Il bronzo di Federica Brignone è la prima medaglia in combinata, disciplina inserita nel programma olimpica che dopo le edizioni di Garmisch-Partenkirchen '36 e Sankt Moritz '48, ma che ha avuto una sua continuità solo da Calgary '88. Per Brignone quella odierna è la terza medaglia a cinque cerchi dopo il bronzo in slalom gigante a PyeongChang 2018 e l'argento in gigante a Pechino 2022

"Straordinaria Federica! Una prova spettacolare in una gara difficilissima. Una medaglia fortissimamente voluta e cercata. Fede ha dimostrato di essere una sciatrice clamorosamente completa". È il commento del presidente del Coni, Giovanni Malagò che ha poi aggiunto: "e non è finita, ora testa e cuore al Team Event di sabato dove la Brignone con gli altri azzurri può veramente, e ancora una volta, fare la differenza".