Pavoletti salva il Cagliari, 1-1 con l’Empoli

AGI - Pavoletti entra dalla panchina e salva il Cagliari nel finale, regalandogli un punto prezioso per la corsa alla salvezza. Al Castellani finisce 1-1 con l’Empoli, a cui non basta il gol nel primo tempo di Pinamonti. I sardi, sempre terzultimi, raggiungono a quota 21 il Venezia (vincente ieri con il Torino), mentre i toscani salgono a 31 perdendo la possibilità di scavalcare in classifica proprio i granata.

Dopo una prima parte di gara assolutamente spenta e praticamente non giocata, a causa della lunga interruzione per l’infortunio all’arbitro Dionisi (sostituito da Marini), i padroni di casa prendono ritmo con il passare dei minuti e al 38’ sbloccano con Pinamonti, che riceve da Bajrami dopo una ripartenza e con il mancino fulmina Cragno per l’1-0. Nella ripresa i sardi provano a rialzare la testa e si fanno vedere un paio di volte con Pereiro, che prima calcia sul fondo poi viene murato da un attento Vicario, bravo anche più tardi su un mancino improvviso di Altare. All’84’ però il portiere dell’Empoli non può nulla sulla zampata di Pavoletti, appena entrato in campo e subito protagonista con una deviazione sotto porta a risolvere una mischia furibonda. È il gol dell’1-1 che certifica il pareggio del Castellani.