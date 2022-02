INTER-ROMA Nerazzurri subito in gol con Djeko, 1-0. La diretta

AGI - Il gol dell'ex arriva in meno di due minuti: Djeko servito da Perisic segna dopo appena 113 secondi.

I nerazzurri, reduci dalla sconfitta in rimonta nel derby con il Milan, operano quattro cambi rispetto al match di campionato di sabato. D’Ambrosio giocherà in difesa al posto di De Vrij, mentre Darmian prende il posto di Dumfries. Vidal scelto al posto di Calhanoglu, in attacco invece Sanchez parte al fianco dell’ex Dzeko con Lautaro in panchina. Tra le fila giallorosse invece, rispetto alla partita pareggiata con il Genoa, Veretout dal primo minuto a discapito di Cristante e Vina per Maitland-Niles.

Queste tutte le scelti di Inzaghi e Mourinho.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Sanchez. Allenatore: Inzaghi.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Veretout, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho. (AGI)