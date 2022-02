Esordio con brivido per Gu, star cinese del freestyle

AGI - Esordio con brivido alle Olimpiadi per Gu Ailing Eileen, l'attesissima stella della Cina nel freestyle. La 18enne nata e cresciuta a San Francisco nel 2019 ha deciso di rappresentare ai Giochi il Paese della madre, cinese, e il suo bel volto appare sui cartelloni pubblicitari di tutto il Paese come testimonial di Victoria's Secret, Louis Vuitton, Tiffany e Gucci.

Ai Giochi punta a conquistare tre medaglie ma il suo sogno ha rischiato di sfumare per la perdita di uno sci nella seconda run causata dal forte vento nelle qualificazioni del Big Air. Gu si è poi ripresa e nella terza prova ha staccato il pass per la finale con il quinto punteggio su 12.

La bellissima sciatrice ha già vinto otto competizioni e nel 2021 ha conquistato due ori e un bronzo agli X Games del 2021 in Colorado. In Cina la popolarità della "Principessa della neve" va oltre lo sport, anche grazie alla scelta di optare per la nazionale asiatica e di proporsi come un modello per le ragazze cinesi.

Pur parlando in mandarino e vantando 1,23 milioni di follower su Weibo, il Twitter cinese, non sente di avere alcun ruolo nella disputa tra Usa e Cina: "Faccio salti su una pista ghiacciata, non è politica. Quando sono negli Stati Uniti, sono americana, ma quando sono in Cina, sono cinese", ama ripetere Eileen, cresciuta con la mamma single e con la nonna nell'esclusivo quartiere Sea Cliff di San Francisco.

E in effetti non si è mai sbilanciata su temi delicati come la repressione degli uiguri, Hong Kong o Taiwan, né ha mai svelato quale sia la sua cittadinanza. A Pechino la 18enne ha messo nel mirino una medaglia anche nell'halfpipe e nello slopestyle.