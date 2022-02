Troppo vento, la libera maschile riprogrammata domani alle 12 

AGI - La discesa libera maschile, il primo evento delle Olimpiadi di Pechino nello sci alpino, è stata riprogrammata per lunedì alle 12 ora locale dopo essere stata annullata oggi a causa del vento. Sarà una prima giornata molto intensa per lo sci alpino ai Giochi olimpici di Pechino. Infatti, la discesa libera maschile rinviata a seguito del persistente forte vento che soffiava sulla pista di Yanqing, è stata inserita tra le due manche dello slalom gigante femminile.

Il nuovo programma prevede: prima manche del gigante donne alle ore 9,30 locali (le 2,30 in Italia), quindi la discesa uomini alle 12 (le 5) e la seconda manche del gigante alle 14,30 (le 7,30). Per i colori azzurri particolarmente attese sono le riposte su Dominik Paris e Christof Innerhofer nella discesa, Federica Brignone (bronzo in carica) e Marta Bassino tra le porte larghe.