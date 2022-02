Si rifà vivo Lewis Hamilton, "sono tornato"

AGI - Lewis Hamilton è tornato a farsi vivo dopo due mesi di silenzio seguiti al controverso finale del mondiale di Formula 1 che ha visto trionfare Max Verstappen.

"Me ne ero andato, ora sono tornato", ha twittato il 37enne pilota britannico sette volte campione del mondo postando una sua foto al Grand Canyon.

Poche ore prima la Mercedes aveva postato un'altra foto di Hamilton in tenuta da gara con la didascalia "Keep rising", una specie di augurio di salire sempre più in alto. E dopo il tweet del pilota, la sua scuderia ha risposto con la foto delle parole "è tornato" diventate trend su Twitter e il commento "è vero".

Nei mesi scorsi qualcuno ha ipotizzato addirittura un ritiro del pilota britannico, amareggiatissimo per il mondiale perso all'ultimo giro per un sorpasso di Verstappen ad Abu Dhabi contestato dalla Mercedes.