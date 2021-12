Inter senza problemi, Salernitana travolta 5-0  

AGI - Sesta vittoria consecutiva per l’Inter, che non sbaglia contro la Salernitana e allunga momentaneamente a +4 sul Milan in vetta alla classifica. All’Arechi finisce 5-0 grazie alle reti di Perisic, Dumfries, Sanchez, Lautaro Martinez e Gagliardini: altra sconfitta per la formazione di Colantuono sempre più in ultima posizione.

I nerazzurri fanno la partita sin dalla prime battute e all’11’ sbloccano il risultato grazie al colpo di testa di Perisic, che prende il tempo a tutti sul corner di Calhanoglu battendo Fiorillo per l’1-0 ospite.

Una manciata di secondi più tardi il portiere campano salva su Dumfries, ma al 33’ non può nulla sull’inserimento dello stesso olandese, che su assist di Dzeko firma il raddoppio interista.

Nella ripresa la squadra di Inzaghi resta in totale controllo del gioco e del punteggio, chiudendo definitivamente i conti al 52’ con il gol di Sanchez su altro assist di Calhanoglu, al termine di una splendida azione corale.

Nel finale partecipano alla festa anche i neo entrati Lautaro Martinez e Gaglardini, che in piena area di rigore indovinano le due conclusioni di destro che portano il punteggio sul definitivo 5-0.