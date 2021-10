Alla Lazio basta Pedro, superata 1-0 la Fiorentina

AGI - La Lazio si lascia alle spalle il brutto ko di Verona e ritrova il sorriso davanti al proprio pubblico. All’Olimpico la squadra di Sarri batte 1-0 la Fiorentina grazie al sigillo di Pedro, il secondo stagionale.

I capitolini salgono a quota 17 punti scavalcando la Juventus al sesto posto della classifica.

Passo indietro invece per la formazione di Italiano, che dopo il successo con il Cagliari torna a perdere rimediando la quinta sconfitta stagionale.

Nonostante la prima occasione della gara sia per i biancocelesti con Immobile che mastica il mancino da buona posizione, l’atteggiamento dei viola è migliore e porta a spaventare più volte la formazione di casa, ma solo nelle intenzioni. A ridosso dell’intervallo è la squadra di Sarri a rendersi pericolosa con mancino da fuori di Lazzari, respinto in tuffo da Terracciano.

Nella ripresa, al 52’, arriva il vantaggio della Lazio ad opera di Pedro, che riceve da Milinkovic e lascia partire un mancino imprendibile per il portiere ospite. La Fiorentina tenta di reagire ma Reina praticamente non è mai costretto ad interventi rilevanti, così i biancocelesti difendono il vantaggio e al triplice fischio si mettono in tasca 3 punti importanti.