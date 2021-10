Basket: Eurolega, primo ko per Milano, vince il Bayern 83-77

(AGI) - Roma, 26 ott. - L’Olimpia Milano cade per la prima volta in stagione dopo dieci vittorie di fila. Sconfitta che arriva per mano del Bayern Monaco dell’italiano Andrea Trinchieri nella sesta giornata di Eurolega: all’Audi Dome finisce 83-77 in favore dei bavaresi, che costringono la squadra di coach Ettore Messina a perdere l’imbattibilità e la testa della classifica europea, dove ora c’è il Barcellona in solitaria. Dopo un primo tempo in perfetta parità, il Bayern tenta il mini allungo nel terzo periodo, Milano però non ci sta e con un paio di canestri pazzeschi di Datome ricuce il distacco portandosi addirittura avanti a metà ultimo quarto.

Al rientro dal time-out gli uomini di Trinchieri ammazzano la partita, con due triple consecutive di Walden che portano i bavaresi sul +9 a 3 minuti dalla fine. L’Olimpia ci prova con il cuore fino all’ultimo, ma da oltre l’arco non trova fortuna in una serata particolarmente storta (3 su 19 dalla lunga distanza). Non bastano i 16 punti di Melli e i 14 di Datome. (AGI)