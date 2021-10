La Roma cerca riscatto nella partita più difficile

AGI - Abbraccio e sorrisi tra Josè Mourinho e Luciano Spalletti pochi minuti prima della gara tra Roma e Napoli. Allo stadio Olimpico i due tecnici si sono salutati calorosamente prima del match di campionato di serie A.



Shomurodov in campo per la Roma, esce Abraham Cambia la punta della Roma. Shomurodov prende il posto di Abraham, acciaccato, che nel primo tempo ha avuto una grande occasione per portare in vantaggio la Roma.

Doppia ammonizione, espulso Mourinho Secondo cartellino giallo ed espulsione per Mourinho all'81esimo: il tecnico portoghese protesta scalciando un secchio nei pressi della panchina e Massa lo caccia. Mourinho reagisce con una smorfia di disappunto e mostra il pollice alzato. Poi si allontana dalla panchina tra gli applausi dei tifosi romanisti.

Occasione Roma, Mancini spreca di testa Grande occasione Roma al 71esimo: Mancini colpisce di testa su precisa imbeccata su punizione di Pellegrini dalla destra ma conclude al lato.

Due cambi per il Napoli Lozano al posto di Politano, Elmas per Zielinski . Due i cambi per Luciano Spalletti e il Napoli, al 70' della gara contro la Roma.

Sostituzione Roma, El Shaarawy al posto di Mikitarian E' della Roakm la prima sostituzione della gara. Mourinho manda in campo El Shaarawy al posto di un poco ispirato Mikitarian.

Aggancio al volo di Pellegrini che sbaglia La Roma si riaffaccia in attacco al 65': su cross alto e profondo di Karsdorp, Pellegrini aggancia bene al volo ma non trova la porta.

Palo di Osimhen; salva Ibanez Grande occasione per il Napoli al 55esimo: Osimhen colpisce il palo in scivolata sotto rete, Ibanez salva. Nell'azione concitata si infortuna Mancini che resta a terra per qualche minuto e poi riparte. Cresce la pressione del Napoli,e sul successivo calcio d'angolo Osimhen di testa accarezza la traversa.

Tensione in campo e sulle panchine, altra ammonizione Qualche polemica di troppo, in campo e sulle panchine, durante la gara tra Roma e Napoli. Alcuni giocatori del Napoli, Insigne in testa, dialogano animosamente con Mourinho. Arriva poi l'arboitro Massa che, su indicazione del quarto uomo, estrae il cartellino giallo all'indirizzo di un componente della panchina della Roma.

Fischietto sugli spalti, arbitro ferma gioco C'è qualche fischietto in più, allo stadio Olimpico, durante la gara Roma-Napoli. L'arbitro Massa è stato costretto a chiedere l'intervento della società di casa, con un annuncio, per fermare i fischi che arrivano dagli spalti e si confondono con quelli del direttore di gara.

Nel secondo tempo con le stesse formazioni Roma e Napoli in campo con le stsse formazioni dopo la pausa a conclusione del primo tempo. Nessuna sostituzione nella seconda frazione gioco in una gara intensa ma, fino ad ora, con una sola vera occasione da gol, quella di Abraham per la Roma.

Una sola occasione da gol: per la Roma e sfumata E' capitata ai giallorossi l'unica vera opportunità per passare in vantaggio, ma l'attaccante Tammy Abraham, al 28', scattato bene su passaggio fltrante di Cristante, è entrato in area e, davanti al portiere Ospina, ha fallito di un niente sulla destra. I giallorossi, reduci dalla batosta norvegese, sono gli stessi scesi in campo dall'inizio contro la Juventus. Mourinho, visibilmente teso, è stato il primo ammonito dell'incontro, per aver contestato una decisione dell'arbitro Massa. Cartellino giallo anche per Abraham, uscito dal campo per un infortunio e poi rientrato senza avere il permesso del direttore di gara. Bene imbrigliato dalla difesa giallorossa lo spauracchio Osimhen, punta di diamante di un Napoli che ha sinora vinto 8 partite su 8.

Spalletti a Pellegrini, "Fatti dare il fischietto... " "Fatti dare il fischietto... ". E' uno Spalletti polemico, a fine primo tempo, quello che avvicina il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, per contestargli l'atteggiamento con il direttore di gara. "Fatti dare il fischietto", dice il tecnico del Napoli. Pellegrini non replica e raggiunge lo spogliatoio.

Equilibrio in campo e 0-0 a fine primo tempo Grande equilibrio in campo e una grande occasione per la squadra di casa con Abraham. Si è concluso con il risultato di 0-0 il primo tempo tra Roma e Napoli. Due i cartellini gialli, entrambi per i giallorossi: Mourinho per proteste e poi Abraham, che tra l'altro ha lamentato un dolore al ginocchio, per essere rientrato in campo senza il permesso dell'arbitro dop un infortu

La grande occasione per Abraham; poi ammonito Grande occasione per la Roma al 27esimo: Cristante ruba palla a Zielinski e lancia in verticale Abraham che a tu per tu con Ospina manda al lato. Da qualche minuto il centravanti inglese soffriva per una botta alla caviglia. Resta a terra dopo il tiro, esce dal campo dolorante, prova a rientrare ed è ammonito per non aver chiesto il permesso all'arbitro. L'attaccante stringe i denti e continua.

Il primo ammonito della partita è Mourinho E' Josè Mourinho il primo ammonito della partita Roma-Napoli. Il tecnico portoghese ha rimediato il cartellino giallo per aver contestato una decisione dell'arbitro Davide Massa che ha fischiato una punizione a favore dei campani.

All'Olimpico nessuna contestazione Nessuna aria di contestazione, allo stadio Olimpico, durante l'ingresso in campo di Roma e Napoli. La tifoseria di casa non ha contestasto l'ex Luciano Spalletti, e nessun cenno di dissenso è stato registrato per Josè Mourinho, al centro delle polemiche, nel bene e nel male, dopo la batosta rimediata a Bodo per 6-1. Durante le prime fasi di gara, comunque, non sono mancati i fischi all'indirizzo di Spalletti durante gli interventi di quest'ultimo a bordo campo.