Bene Camila Giorgi e Fabio Fognini, orgoglio azzurro 

AGI - La pattuglia del tennis azzurro a Tokyo 2020 si assottiglia ma con grande onore e l'approdo agli ottavi di Fabio Fognini e Camila Giorgi tiene vive le speranze di medaglia. L'impresa più grande l'hanno solo sfiorata Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego nel doppio: contro i favoritissimi croati Mate Pavic e Nikola Metkic, freschi campioni di Wimbledon, si sono arresi al super-tiebreak: il punteggio finale è stato 7-5, 6-7, 10-7, dopo due ore e 6 minuti di gioco.



Nel tabellone femminile Camila Giorgi si è confermata la rivelazione italiana di questi Giochi: la 29enne marchigiana ha battuto con un secco 6-3, 6-1 la russa Elena Vesnina (numero 303 del mondo perché rientrata da poco dalla maternità), e si è qualificata per gli ottavi in un'ora e 24 minuti. "Non era una partita facile, ma nonostante non abbia iniziato bene comunque ritengo di aver giocato un buon primo set", ha commentato Camila, "mi sento bene, non è facile giocare con questo caldo ma va bene così. Io sono concentrata sul mio gioco e penso partita dopo partita".

Negli ottavi la Giorgi troverà la ceca Karolina Pliskova, numero 7 del ranking e quinta testa testa di serie, recentemente battuta a Eastbourne ma poi finalista a Wimbledon. Nel primo turno l'azzurra, appena scivolata al 61mo posto nel ranking mondiale, aveva superato a sorpresa la statunitense Jennifer Bardy (numero 16 al mondo).



Avanza agli ottavi anche Fognini che ha battuto il bielorusso Egor Gerasimov 6-4, 7-6. Ora dovra' tentare l'impresa contro Daniil Medvedev, numero due del ranking mondiale. Dal tabellone maschile è uscito Sonego: il 26enne piemontese è stato battuto dal georgiano Nikoloz Basilashvili in tre set, 6-4, 3-6, 6-4, dopo due ore e 43 minuti di gioco.



Agli ottavi ci sarà anche Novak Djokovic: il serbo ha superato il tedesco Jan-Lennard Struff 6-4, 6-3, in un'ora e 14 minuti di gioco, e puo' continuare a sognare l'impresa di essere il primo tennista a conquistare tutti i major e l'oro olimpico nella stessa stagione coronando il Grande Slam. Oltre a un successo a Tokyo servirebbe l'impresa agli Us Open. Il prossimo avversario del numero uno del mondo sara' lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina che ha battuto 6-4 6-7(4) 6-3 l'australiano John Millman.