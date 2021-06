Motogp: in Catalogna vince Oliveira

AGI - Il pilota portoghese Miguel Oliveira ha vinto il MotoGp di Catalogna imponendosi sul francese Johann Zarco, arrivato secondo, e sull'australiano Jack Miller terzo . Delusione per il leader del campionato Fabio Quartararo che ha dovuto scontare una penalità di tre secondi.

"Era tutto così difficile: la gestione delle gomme, mantenere la calma mentre Fabio mi metteva sotto pressione", ha detto Oliveira che ha corso su KTM, "Non ero superveloce, ma ero costante e questo ha pagato."

Sia Quartararo che Miller hanno condotto brevemente la gara, ma hanno avuto problemi: il secondo con il surriscaldamento delle gomme e il francese con un'uscita di pista in sella alla sua Yamaha alla chicane a quattro giri dalla fine.Il corridore nizzardo ha concluso la gara a torso nudo e senza un pezzo della necessaria attrezzatura di sicurezza, dopo aver aperto la zip della giacca e aver tolto il pettorale.

Quartararo rimane in testa alla classifica piloti ma Zarco, del team satellite Ducati Pramac, ha ridotto il distacco a 17 punti.

Miller è salito al terzo posto, superando il compagno di squadra ufficiale della Ducati, l'italiano Francesco Bagnaia, arrivato settimo.

La gara è stata la prima in questa stagione a consentire un numero consistente di tifosi- 24.000 - il 20 per cento della capienza.