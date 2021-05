Nuoto: agli Europei Pilato record e Paltrinieri argento negli 800 sl

AGI - Pilato da record nei 50 a rana, Paltrinieri argento e Detti bronzo negli 800 stile libero. Arrivano altre medaglie per l'Italia nella penultima giornata degli Europei di nuoto. L'italiana Benedetta Pilato fermando i crono su 29"50 ha stabilito il nuovo record mondiale juniores dei 50 rana nelle batterie dei campionati di Budapest.

La 16enne nuotatrice di Taranto è rimasta a soli dieci centesimi dal primato mondiale assoluto che dell'americana Lilly King stabilito il 30 luglio 2017 sempre nelle acque della Duna Arena della capitale magiara. Per Pilato, atleta del Circolo Canottieri Aniene ed argento iridato nel 2019 a Gwangju, oltre al già suo record mondiale juniores migliorato di 11 centesimi anche il record dei Campionati ed il primato italiano.

Doppia medaglia per il nuoto italiano sugli 800 stile libero: Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia d'argento e Gabriele Detti quella di bronzo nella gara vinta dall'ucraino Mykhaylo Romanchuk (7'42"61) che con la vittoria odierna ha bissato quella ottenuta alcuni giorni fa sui 1500 stile libero. Per Paltrinieri, al comando fino ai 700 metri, un crono di 7'43"62, per Detti 7'46"10. Paltrinieri è campione del mondo in carica degli 800 stile libero ma in Europa non vince da Londra 2016.

Altra medaglia di bronzo, nei 50 rana, per l'italiano Nicolò Martinenghi: per il nuotatore azzurro è la 20esima medaglia del nuoto in piscina a questa kermesse continentale. Per l'atleta di Varese quello ottenuto oggi è il primo podio individuale in carriera ad un Europeo assoluto. Per Martinenghi 26"68 nella gara vinta dal britannico Adam Peaty (26"21) sul bielorusso Ilya Shymanovich (26"55). Peaty vincendo anche i 50 rana ha centrato la quarta doppietta consecutiva 50-100 rana ad un Europeo per un totale, sommate anche le staffette, di 15 medaglie d'oro.