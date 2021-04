Europa League: al Manchester il primo set, Roma travolta 6-2 

AGI - Serata di rimpianti e rimorsi per la Roma ad Old Trafford nell’andata delle semifinali di Europa League. Finisce addirittura 6-2 per il Manchester United, dopo che i giallorossi avevano chiuso la prima frazione avanti 2-1. Non bastano i gol di Pellegrini e Dzeko, gli inglesi s’impongono con le doppiette di Bruno Fernandes e Cavani, oltre ai sigilli di Pogba e Greenwood.

Servirà un’impresa giovedì prossimo all’Olimpico, ancor più grande di quella di tre anni fa con il Barcellona. Succede di tutto in un primo tempo ai limiti dell’inverosimile, in cui i giallorossi vanno sotto dopo nove minuti con la rete di Bruno Fernandes, perdendo per infortunio Veretout, Pau Lopez e Spinazzola. Slot cambi finiti per Fonseca quindi già prima dell’intervallo. In mezzo a tutto ciò la formazione capitolina ribalta addirittura il risultato con il rigore di Pellegrini e il gol di Dzeko.

Nella ripresa il Manchester United cambia completamente marcia e approfittando di molte disattenzioni giallorosse, in pochi minuti la contro-ribalta con la doppietta di Cavani, dilagando poi con il rigore di Bruno Fernandes, il colpo di testa di Pogba e la rete del neo entrato Greenwood.