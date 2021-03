Bene l'esordio per le qualificazioni ai Mondiali, Italia batte l'Irlanda del Nord 2-0

AGI - Buona la prima per l’Italia di Roberto Mancini, che batte 2-0 l’Irlanda del Nord nel match d’esordio per le qualificazioni ai Mondiali del 2022.

Una vittoria tutto sommato facile per gli azzurri, decisa dalle reti di Berardi e Immobile nel primo tempo. Domenica sera la seconda sfida del Gruppo C con la Bulgaria, sconfitta oggi dalla Svizzera per 3-1.

Il copione della gara è stato chiaro sin dall’inizio, con l’Italia che tiene saldamente in mano il pallino del gioco, mentre l’Irlanda del Nord resta in attesa provando a farsi vedere con qualche ripartenza. Il match si sblocca al 14’ grazie alla rete di Berardi, lanciato molto bene in profondità da Florenzi.

Poi prima dell’intervallo c’è spazio anche per il sigillo di Immobile, che di sinistro trafigge un Farrell non impeccabile. Nella ripresa la squadra di Mancini è in controllo ma al 56’ una leggerezza di Locatelli rischia di regalare a Whyte la palla del 2-1, neutralizzata da un attento Donnarumma che qualche istante più tardi mura anche una conclusione di Smith.

Gli azzurri sembrano accontentarsi e non alzano più il ritmo, lasciando maggior iniziativa agli avversari che comunque non creano tante altre occasioni da rete.

Soltanto nel finale McNair avrebbe la chance di accorciare con una sorta rigore in movimento, ma spara alto sprecando tutto. Al triplice fischio resiste il 2-0.