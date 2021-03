In Europa League Roma pesca Ajax, in Champions supersfida Bayen-Psg 

AGI - Sarà l'Ajax l'avversaria della Roma nei quarti di finale di Europa League. Dall'urna di Nyon l'ultima squadra italiana rimasta in corsa nelle coppe europee pesca la blasonata compagine olandese che affronterà ad Amsterdam l'8 aprile e all'Olimpico il 15 aprile. Le semifinali di disputeranno il 29 aprile e 6 maggio e il tabellone metterà di fronte la vincente di Ajax-Roma con quella di Granada-Manchester United, mentre dall'altra parte si affronteranno le vincenti degli altri due quarti di finale: Dinamo Zagabria-Villareal e Arsenal-Slavia Praga. La finale si disputerà il 26 maggio a Danzica in Polonia.

Effettuato a Nyon anche il sorteggio per i quarti di finale di Champions League dove non figurano club italiani tra gli 8 qualificati. Due le sfide di cartello: Bayern Monaco-Paris Saint Germain e Real Madrid-Liverpool. Inglesi e tedesche, rispettivamente con tre e due squadre nei quarti, si incrociano invece solo in una sfida di alto prestigio: Manchester City-Borussia Dortmund. L'ultimo quarto vede in campo le due squadre meno quotate in una sfida comunque di grande fascino, Porto-Chelsea. Le gare di andata dei quarti si disputeranno il 6-7 aprile, quelle di ritorno il 13-14 aprile, mentre le semifinali sono in programma il 27-28 aprile (gare d'andata) e il 4-5 maggio (ritorno). La finale si disputerà sabato 29 maggio presso l'Ataturk Olympic Stadium di Istanbul, in Turchia.

Champions League: il Bayern Monaco sfiderà il PSG

In tabellone prevede poi i seguenti accoppiamenti semifinali: da una parte la vincente di Bayern Monaco/Psg contro quella di Manchester City-Borussia Dortmund, dall'altra la vincente di Real Madrid-Liverpool contro quella di Porto-Chelsea.