Luna Rossa sbaglia e perde, ora è sotto 5-3

AGI - Luna Rossa perde gara 7 e gara 8 contro i defender di Team New Zealand e in America's Cup ora è sotto 5-3. Domani si torna in acqua per altre due gare, che a questo punto diventano decisive. La vittoria finale si assegna alla 7 vittoria.

Gara 7: I Kiwi vincono in rimonta

Alla settima prova arriva il break dei neozelandesi, che inseguono e poi dominano, chiudendo in scioltezza e portandosi avanti sul 4-3. Per Luna Rossa grande delusione e rovescio inatteso nelle proporzioni. Partenza equilibrata, ma con l'equipaggio italiano che ha stretto Team New Zealand sul bordo sinistro. I defender hanno protestato ufficialmente, ma non c'è stata nessuna penalità. Vento a 12 nodi, più del doppio rispetto a ieri, quando le regate erano state rinviate.

Al primo gate Luna Rossa gira con un vantaggio di 8 secondi, che equivale a un centinaio di metri. L'equipaggio italiano si prende un grande rischio nel concedere agli avversari il lato forte. Ma la scelta è premiata. Al secondo gate Luna Rossa segna un più 10''. Da questo momento la sfida diventa bellissima, la più incerta della serie, con sorpassi continui, fino a quando Luna Rossa sbaglia un'uscita e si allarga troppo cercando il lato forte.

New Zealand esce meglio e ribalta la sfida, chiudendo al terzo gate con 19'' di vantaggio. Al quarto gate la regata ha già un padrone ed è Kiwi: più di 350 metri di vantaggio e +29''. Al quinto e penultimo gate il distacco aumenta a 48'', equivalente a oltre 750 metri. Luna Rossa cede di schianto e arriva dietro di un chilometro e distante 58''.