Perché il football americano ha segnato il record di punti nel 2020 

AGI - Nell'anno del Covid il Football americano ha fatto il record di punti e di touchdown: nelle 256 partite di regular season della Nfl disputate nel 2020, sono stati realizzati 2.692 punti totali e ben 1.473 touchdown. Battuti i precedenti primati di punti (11.985 nel 2013) e di mete (1.371 nel 2018). Anche se è vero che nel 21mo secolo si giocano piu' partite rispetto al 20mo, pure la media punti si e' innalzata: 24,8 a partita, più del record del 1948 che era di 23,6. Nel Football i punti si realizzano con il touchdown (6), il calcio piazzato tra i pali o 'field goal' (3) e il placcaggio dell'avversario nella sua area di meta (2).

Le nuove regole

Tra le cause del boom di punti ci sono le nuove regole per rendere più spettacolari le partite che favoriscono gli attacchi sulle difese. In particolare c'è stato un crollo dei falli fischiati in fase offensiva: gli 'offensive holding' (quando si afferra la maglia e/o il corpo del difensore), classico motivo di annullamento di un touchdown, sono precipitati ai minimi dal 1998. Questo anche grazie all'indicazione della Nfl di sanzionare solo i casi eclatanti. Sul versante opposto per la terza stagione di fila sono aumentate le punizioni contro le difese per interferenze nei passaggi che prolungano i possessi degli attacchi e quindi le possibilita' di andare in meta.

L'effetto pandemia e gli stadi vuoti

Gli addetti ai lavori sostengono inoltre che gli stadi vuoti a causa della pandemia hanno annullato il fattore campo e l'atmosfera ovattata sembra giovare alla fluidita' del gioco e quindi alla fase offensiva (qualcosa di simile e' accaduto nel calcio, anche in Italia). In particolare i quarterback hanno potuto scandire a voce i tempi di gioco venendo sentiti dagli attaccanti senza bisogno del conteggio mentale a cui erano costretti con gli stadi pieni. C'e' poi la qualita' stessa dei quarterback, il ruolo fulcro del Football americano che gestisce l'attacco e da' il segnale di partenza all'azione di attacco: mai come quest'anno tante grandi squadre della Nfl sono riuscite non solo a fare il loro record di punti ma anche quello di yard guadagnati per passaggio e di passaggi riusciti.