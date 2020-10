La leggenda del golf Jack Nicklaus si schiera con Trump

AGI - Una leggenda del golf per Donald Trump: l'ex campione Jack Nicklaus ha annunciato di aver votato per il presidente e ha incoraggiato gli americani a seguire il suo esempio. L'80enne Nicklaus, soprannominato Orso d'oro e da molti considerato il più grande giocatore di tutti i tempi grazie con i 18 major vinti, in un post sui social ha affermato che "l'amore di Trump per l'America e i suoi cittadini, il suo mettere il Paese al primo posto, è emerso con chiarezza in questo primo mandato". "Ha mantenuto le promesse e ha lavorato per l'americano medio", ha aggiunto.

Trump, appassionato di golf, ha messo il tweet in cima al proprio profilo e lo ha definito "un grande onore".