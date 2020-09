Hamilton conquista la prima storica pole al Gran Premio del Mugello

AGI - Prima storica pole position della Formula 1 sul circuito del Mugello conquistata da Lewis Hamilton, che con la sua Mercedes ha girato in 1'15"144 precedendo il compagno di squadra Bottas a +0.059.

Terzo l'olandese Max Verstappen su Red Bull, a +0.365 che ha preceduto il compagno di squadra Albon .

Quinta la Ferrari di Charles Leclerc a +1"126, seguono Sergio Perez, Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz ed Esteban Ocon a chiudere la top ten.

In 13esima posizione si è piazzato Kimi Raikkonen, seguito solo in 14esima dall'altra Ferrari di Sebastian Vettel, e 17esimo posto per Antonio Giovinazzi. Rischio nel finale per il testacoda di Ocon.

Il GP Toscana Ferrari 1000 sarà trasmesso domani alle 15 in diretta su Sky.