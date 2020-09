Zaniolo-choc: rottura del crociato. Starà fuori altri sei mesi

AGI - Per Zaniolo arriva il verdetto più duro: rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Per il calciatore della Roma si profila un nuovo calvario dopo la rottura dello stesso legamento del ginocchio sinistro avvenuto il 13 gennaio scorso: domani sarà operato e rimarrà fuori dai campi di gioco per altri sei mesi.

“Per le tantissime persone che mi stanno chiedendo come sto - scrive il talento romanista su Istagram - stamattina ho svolto le visite di rito che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro! Ringrazio tutti quanti, sia tifosi della Roma che no per il supporto...tornerò presto!”. Il 21enne centrocampista offensivo della Roma si era infortunato ieri durante l'incontro di Nations League tra Italia e Olanda. È stata, invece, la società giallorossa ad annunciare che il giocatore si sottoporrà a intervento chirurgico nella giornata di domani.