Us Open, Berrettini batte Ruud in tre set e va agli ottavi

AGI - Sono bastate 2 ore e 3 minuti a Matteo Berrettini per avere la meglio sul norvegese Casper Ruud agli Us Open. L'italiano, numero 8 al mondo, ha regolato l'avversario in tre set: 6-4, 6-4, 6-2. Agli ottavi se la vedrà ora con il russo Andrej Rublev. Il tennista romano è testa di serie numero 6 del torneo, mentre Rublev è testa di serie numero 10. Il russo è approdato agli ottavi battendo nettamente l'italiano Enrico Caruso in tre set: 6-0, 6-4, 6-0.