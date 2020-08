L'Italia organizzerà i campionati europei di Baseball del 2021

AGI - Il Division Board for Baseball of the World Baseball and Softball Confederation - Europe (WBSC Europe) ha scelto l'Italia per l'organizzazione dei Campionati Europei di Baseball del 2021. L'evento si svolgerà, durante il mese di settembre, a Torino, Avigliana e Settimo Torinese. Si tratta della piu' importante manifestazione d'Europa che torna nel nostro Paese dopo ventuno anni.

Così il sindaco Chiara Appendino su Facebook: "Un successo per tutto il movimento sportivo di Torino e della sua area metropolitana. Un riconoscimento alle grandi tradizioni di sport, alle capacità organizzative di enti locali e istituzioni sportive e, non ultima, all'offerta di un territorio accogliente, ricco di cultura e di beni storici, architettonici e naturalistici. Non vediamo l'ora - conclude - di vivere anche questo evento".

Il capoluogo piemontese, del resto, non è nuovo ad eventi del genere visto che, nel 2009, insieme ad altre 8 città del vecchio continente, aveva ospitato due partite dei mondiali. Quella italiana, inoltre, sarà la prima edizione a cui prenderanno parte 16 nazionali europee dopo l'allargamento approvato dalla federazione. Didier Seminet, Co-Presidente WBSC Europe, si è congratulato "con l'Italia, uno dei pilastri del baseball europeo, per aver ottenuto i diritti di organizzazione del torneo del 2021".