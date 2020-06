Moto: frattura della clavicola per Dovizioso, stasera si opera

Frattura della clavicola per Andrea Dovizioso: è il responso degli esami a cui si è sottoposto Il 34enne pilota romagnolo della Ducati dopo la caduta durante una gara di motocross a Faenza.

La radiografia eseguita all'ospedale di Forlì ha confermato i timori emersi dopo l'incidente durante la gara sul circuito di Monte Coralli. Dovizioso sarà operato in serata a Modena per ridurre la frattura e provare ad accorciare al massimo i tempi in vista dell'inizio del mondiale di Moto Gp in programma il 19 luglio a Jerez de la Frontera.



Il pilota della Ducati si è fratturato la clavicola sinistra dopo un atterraggio durante la gara di motocross del Campionato regionale dell'Emilia-Romagna, con cui tentava di tenersi in forma in vista del mondiale.