Passa la linea della Federazione: se si ferma la Serie A decideranno i play off e un algoritmo 

AGI - Manca solo l'ufficialità, ma ormai sembra certo che come da attese nel consiglio della Figc passa la linea del presidente Gravina per quanto riguarda il piano B delle partite del massimo campionato di calcio italiano qualora ci fosse un ulteriore stop.

A quanto si apprende, se ci fosse una nuova interruzione, il completamento del campionato avverrebbe tramite i playout e i playoff. In caso di stop definitivo la classifica e le retrocessioni verrebbero decisi attraverso un 'algoritmo' matematico. Inoltre, da quanto si apprende, sarebbe stata bocciata l'ipotesi di bloccare le retrocessioni dalla A.

Il Consiglio Federale ha anche deciso Il Consiglio della Federcalcio ha confermato la chiusura della stagione regolare della Serie C e ha ratificato la promozione in Serie B di Monza, Vicenza e Reggina, che al momento della sospensione per la pandemia si trovavano al comando delle classifiche dei tre gironi. Decisa anche la chiusura delle competizioni sportive 2019/20 di calcio femminile. Per la definizione della classifica finale, la divisione dovrà applicare gli stessi criteri correttivi validi per i campionati professionistici maschili.

Il 6 giugno, dopo una riunione durata oltre tre ore, erano stati 16 i club favorevoli, uno contrario (il Milan) e tre quelli che si erano astenuti (Roma, Napoli e Lazio) e non c'erano dubbi sulla conferma della linea dettata da Gravina visti i numeri: su 21 votanti ben 17 già sulla carta erano dalla parte del n.1 della Federcalcio e a questi si aggiunge anche il voto del presidente stesso.

A favore, oltre al rappresentante della Lega B, tre della Lega Pro e sei dei dilettanti, anche l'associazione arbitri (un voto), i quattro rappresentanti dei calciatori e i due degli allenatori.