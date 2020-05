Malagò è sicuro al 99,9% che il campionato di calcio ripartirà

"Il campionato di Serie A ripartirà il 13 giugno al 99,9%". Non ha dubbi il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenuto a 'Non un paese per giovani' su Radio 2. Il numero uno dello sport italiano. Spiegando poi di non capire "la sfida tra alcuni medici e il Comitato tecnico-scientifico", aggiunge di non sapere se poi, una volta ripartito, il campionato potrà effettivamente essere portato a termine: "Una volta ricominciato, non so quando finirà, ci vorrebbe la palla di vetro", dice Malagò.

Oggi alle 17 il numero uno dello sport italiano ha convocato in videoconferenza una Giunta del Coni insieme al Cip (Comitato paralimpico) a cui parteciperà anche il ministro Vincenzo Spadafora, in vista dell'apertura degli allenamenti a tutti gli atleti dal prossimo 18 maggio..