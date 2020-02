Per San Valentino Elisa s'innamora della vela

L’amore per la propria terra, la voglia di sostenere il territorio e gli eventi che fanno grande una regione. La cantante Elisa ha donato la propria voce alla Barcolana – la maxi regata delle 2 mila barche in mare, unica a livello europeo - per realizzare un video che presenta le suggestioni e lo spirito della manifestazione.

Questo in occasione di San Valentino: Elisa ha anche voluto condividere il video sui propri social, una speciale dichiarazione d’amore per il Friuli Venezia Giulia e per la Barcolana. “Questa iniziativa, la disponibilità di Elisa a prestarci la sua voce, è un vero raggio di sole per la Barcolana, l’espressione dell’autentico amore per la regione”, ha dichiarato Mitja Gialuz, presidente della Barcolana.

“Volevamo realizzare un breve video che raccontasse il nostro evento: è stato pensato in particolare per avvicinare nuovo pubblico e per far vivere lo spirito della manifestazione. Elisa è una grande amica della Barcolana, ci ha fatto un enorme regalo di San Valentino. Amare la propria terra significa proprio questo: metterla in evidenza, mettersi a disposizione per lei con entusiasmo: ognuno – conclude Gialuz - può farlo a modo proprio ed Elisa ha trovato quello più bello, attraverso la sua fantastica voce”.