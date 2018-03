Cosa pensano i giornalisti inglesi della mancata qualificazione ai mondiali dell'Italia? 

(Afp) Alessandro Florenzi

Il Guardian ha intervistato quattro giornalisti del magazine online inglese dedicato al calcio italiano, The Gentleman Ultras. Si tratta di Luca Hodges-Ramon, Blair Newman, Emmet Gates and Neil Morris.

L'intervista integrale la potete leggere sul sito del quotidiano londinese, mentre qui proponiamo un ampio stralcio delle interviste dove emerge una chiara fotografia dei problemi del calcio italiano secondo i giornalisti del The Gentleman Ultras.

Il fallimento dell'Italia è una momentaneo o è l'inizio di qualcosa che durerà a lungo?

"Neil Morris: è stato assunto l'allenatore sbagliato e tutto il resto è stato inevitabile. Si trattava di incompetenza nei ruoli apicali ed è da qui che deve iniziare la ricostruzione.

Blair Newman: Questo è stato un grande shock ma, per quanto brutta fosse l'Italia, la squadra ha perso solo in uno spareggio contro una Svezia molto ben organizzata. Quella sconfitta fu il culmine di qualcosa che iniziò mentre Conte era al comando. Fece un lavoro eccellente, ma ha anche ignorato una grande quantità di giovani talenti.

Emmet Gates: È un caso unico. Non sono riusciti a qualificarsi per Euro 92 e poi sono arrivati in finale a Usa 94".

Giorgio Chiellini dice che la difesa italiana è stata rovinata. Questo è un problema per l'Italia?

"Emmet: Come ha notato lo stesso Chiellini, ora tutti i difensori (e portieri) devono giocare la palla. Quando vedo Caldara, Rugani, Romagnoli e così via, non vedo un nuovo Chiellini, un nuovo Claudio Gentile, un nuovo Ciro Ferrara. Vedo molto Alessandro Nesta, che non è certo una brutta cosa, ma ogni Nesta ha bisogno di un Chiellini al suo fianco.

Neil: Questo fa parte di un circolo vizioso. Poiché i difensori come Chiellini hanno perfezionato la loro arte, altri team sono stati costretti ad adattarsi e giocare in un altro modo. Di conseguenza, il gioco è cambiato e l'arte della difesa è diventata più complicata. Spetta ora ai difensori italiani accettare questa sfida".

L'Italia non si è qualificata ai mondiali perché non produce più talenti?

"Blair: l'Italia produce ancora i migliori talenti, ma questo non conta nulla se il loro percorso verso la nazionale è bloccato da tattiche con idee rigide. Speriamo che il loro prossimo manager sia più aperto.

Emmet: l'Italia ha avuto grossi problemi nella produzione di giocatori di livello mondiale, specialmente nella posizione No10. Dov'è il nuovo Baggio o Totti? Il paese ha alcuni dei più alti livelli di obesità in Europa, il che suggerisce che le giovani generazioni non stanno giocando a calcio tanto quanto hanno fatto, diciamo, 30 anni fa. E i bambini che giocano sono condizionati ad ottenere risultati piuttosto che sviluppare la loro creatività e innovazione [...]

Luca: le squadre giovanili italiane (e la squadra attuale) hanno giovani promettenti di indiscusso talento: Gianluigi Donnarumma, Lorenzo Pellegrini, Roberto Gagliardini, Bryan Cristante, Chiesa, Caldara, Rugani, Cutrone, Belotti e molti altri. Ma allo stesso tempo, il pool di talenti in Italia è indubbiamente diminuito dalla loro ultima vittoria in Word Cup nel 2006".

I giocatori stranieri in Serie A ostacolano lo sviluppo dei giovani talenti italiani?

"Luca: La gente cercava una spiegazione facile quando l'Italia non riusciva a qualificarsi e, rispecchiando l'attuale ambiente socio-politico del paese, alcuni decidevano impulsivamente di incolpare gli stranieri per aver bloccato il percorso dei giovani italiani. C'è un dibattito da fare qui, ma temo che l'ignoranza e l'intolleranza offuschino il giudizio di alcune persone. Le quote sui giocatori stranieri non sono la risposta - sebbene le accademie giovanili abbiano bisogno di molti più investimenti in quanto sono molto sottofinanziate rispetto, ad esempio, alle loro controparti spagnole.

Neil: l'anno scorso il 52% dei giocatori in serie A era straniero. Paragonalo al 56.1% in Portogallo (che ha vinto Euro 2016) e al 53% in Germania (che ha vinto la Coppa del Mondo 2014) e vedi che l'argomento non si accumula. I giocatori stranieri costituiscono il 64% della Premier League, ma l'Inghilterra si è qualificata facilmente".

Il "traghettatore" Luigi Di Biagio può essere anche un' opzione in futuro?



"Luca: Carlo Ancelotti non solo avrebbe portato un bagaglio di esperienza e tattica, ma il suo stile di guida tranquillo avrebbe aiutato a ridare fiducia e nutrire i giovani italiani.

Blair: Di Biagio ha esperienza nel lavorare con la nuova generazione, ma non sono stato molto convinto dal lato U21. Vincenzo Montella potrebbe essere una buona scelta. Non è legato ai suoi sistemi; non è dogmatico; e, come ha dimostrato a Milano, è disposto a dare ai giovani giocatori una possibilità.

Emmet: Ancelotti. Ha vinto la Champions League più volte di qualsiasi altro giocatore, quindi non ha nulla da dimostrare a livello di club. L'arena internazionale gli si addiceva perfettamente [...]".

Quali tre giocatori saranno parte integrante nel guidare l'Italia a Euro 2020?

"Emmet: Marco Verratti, se lascia la cupola del PSG e sviluppa le sue abilità; Belotti, che ha anche bisogno di trasferirsi da Torino per crescere; e Lorenzo Insigne.

Neil: Jorginho tirerà le corde a centrocampo per molti anni a venire; Insigne è forse il giocatore più creativo d'Italia; e Caldara emergerà, insieme a Rugani [...].

Blair: Jorginho [...] Verratti [...] e Belotti può guidare l'attacco".

