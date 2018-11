Coni: Pellegrini e Lupo contro la riforma, giù le mani dallo sport

Contro l'annunciata riforma del Coni da parte del Governo si schierano due pezzi da novanta dello sport italiano: la nuotatrice Federica Pellegrini e il pallavolista Daniele Lupo, entrambi portabandiera azzurri a Rio 2016. "Le Olimpiadi 2020 si avvicinano - scrive Lupo su Instagram, dove ha postato una foto che lo ritrae proprio durante le Olimpiadi in Brasile - le qualifiche per strappare un pass a Tokyo sono ad un passo... anziché avere il supporto ed essere tutti uniti come in una battaglia...L'unica notizia che si legge è della politica italiana che vorrebbe iniziare a gestire il nostro mondo... Assurdo!! No grazie W L ITALIA W LO SPORT". Tra le decine di post di commento spicca proprio quello di Federica Pellegrini: "Assolutamente d'accordo, lasciamo lo sport allo sport".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it