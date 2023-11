AGI - Grande sorpresa per i passeggeri del volo Wizz Air partito ieri da Milano Malpensa verso una destinazione sconosciuta. Solo una volta in volo, i fortunati vincitori dell'edizione speciale di #LetsGetLostItalia hanno scoperto che sarebbero atterrati a Roma per assistere alla partita di qualificazione a Euro 2024 tra Italia e Macedonia del Nord.

A dare l'annuncio è stato niente meno che il campione del mondo e Pallone d'Oro Fabio Cannavaro, capitano dello storico Mondiale 2006 che vide l'Italia trionfare contro la Francia ai rigori.

Allo stadio, oltre 100 fortunati vincitori hanno goduto di una vista davvero speciale in campo dalla zona Hall of Fame, con Fabio Cannavaro che ha assistito con loro alla partita che ha visto gli Azzurri vittoriosi.

Una serata di festa sportivamente parlando, un'esperienza unica e coinvolgente a detta di molti che hanno avuto la fortuna di partecipare a questa nuova edizione speciale di #LetsGetLostItaly organizzata da Wizz Air.

Fabio Cannavaro con il personale di volo della Wizz Air

Per vincere la possibilità di essere a bordo e guardare la partita insieme ad una leggenda del calcio come Cannavaro, i passeggeri nostrani hanno dovuto caricare un post su Instagram, descrivendo cosa significa per loro essere italiani.

“Per me essere Italiana significa essere felice, fortunata”; “Essere italiana per me significa gustare la cucina, respirare la storia nell’aria, toccare con mano l’arte, ascoltare la nostra lingua melodiosa e scovare bellezza e tradizioni in ogni angolo del paese”;

“Essere italiano significa essere nati in Italia? Possiamo sentirci italiani pur non essendo nati in Italia? O essere un po' altre nazioni e culture partendo dall'Italia e sconfinando altrove? Soprattutto viaggiando scopri il significato di essere cittadino del mondo. E non c'è cosa più bella”.

Tamara Nikiforova, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha detto: “Siamo incredibilmente felici di essere riusciti ancora una volta a sorprendere i nostri passeggeri italiani con qualcosa di così caro ai loro cuori come un volo per la partita della Nazionale, insieme ad un eroe della Nazionale di calcio".

"Ciò dimostra che a soli tre anni dall'apertura della sua prima base nel Paese Wizz Air è diventata di casa in Italia. È stato un grande piacere aver avuto Fabio Cannavaro a bordo per regalare sorrisi e momenti di felicità alle persone a bordo", ha concluso.

Anche Fabio Cannavaro si è detto entusiasta di questa avventura: “Mi sono divertito moltissimo durante questo volo "#LetsGetLostItaly" così speciale. Per me è stato fantastico accompagnare così tante persone alla partita della Nazionale, la squadra a cui tutti teniamo, e vedere l'effetto sorpresa nei loro occhi".

"Ringrazio Wizz Air per questa esperienza unica - ha aggiunto l'ex campione del Mondo, in attesa di intraprendere una nuova esperienza in panchina -. E ovviamente sono felice soprattutto che l'Italia ci abbia regalato una serata di grande calcio”.