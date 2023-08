Blitz a Londra di Friedkin e Pinto per portare Lukaku alla Roma

AGI - La Roma prova a stringere per arrivare a Romelu Lukaku: radiomercato ha dato notizia che il presidente Ryan Friedkin e il ds Tiago Pinto sono volati nel pomeriggio a Londra per trattare con il Chelsea. Per i giallorossi sarebbe una chiusura del mercato con il botto dopo che il solo iraniano Sardar Azmoun era arrivato a rimpolpare un attacco che ha perso per infortunio Tammy Abraham fino al 2024.

Per il trentenne bomber belga, dopo il gran rifiuto all'Inter e la trattativa sfumata con la Juventus, si parla di un prestito con diritto di riscatto.

José Mourinho in conferenza stampa non si é sbilanciato. "Azmoun non è ancora un nostro giocatore, faccio fatica a parlare di lui, immaginati di Lukaku, che è un giocatore del Chelsea. Per non scappare dalla domanda dico che ci sono allenatori e club dove si scelgono i giocatori e quelli che arrivano sono le prime scelte. Sia in Italia che in Inghilterra ci sono questi tipi di club ma noi siamo in un'altra situazione".

Poi però ha aggiunto: il ds Tiago Pinto "mi ha detto che arriverà un altro e questo mi fa felice. Se l'altro è un attaccante di qualità, con Belotti e Azmoun stiamo parlando di buone opzioni davanti".