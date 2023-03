Napoli ancora devastante. Torino battuto 4-0

AGI - Ventitreesima vittoria in campionato per il Napoli, che travolge a domicilio il Torino e ipoteca ancor di più il terzo scudetto della propria storia, volando a +21 sul secondo posto in attesa del derby d'Italia di stasera tra Inter e Juventus. Allo stadio Olimpico finisce 4-0 per gli azzurri con la doppietta di un inarrestabile Osimhen, sempre più capocannoniere del torneo con 21 sigilli, e i centri di Kvaratskhelia e Ndombele (il primo in Serie A).

La squadra di Spalletti continua a mietere vittime in una stagione assolutamente perfetta, costringendo così i granata di Juric a un nuovo ko dopo le due recenti vittorie di fila con Bologna e Lecce. Passano appena nove minuti dal fischio d'inizio e i partenopei la sbloccano immediatamente con il solito Osimhen, che svetta più in alto di tutti sul corner di Zielinski firmando l'1-0 ospite.

I granata però non si lasciano intimorire e al quarto d'ora rispondono con una conclusione di Vlasic parata da Meret, ma è al 23' che i padroni di casa hanno la più grande palla gol per il pareggio: Ricci calcia da fuori, il portiere azzurro respinge ancora, poi sulla ribattuta si avventa Sanabria che colpisce un palo incredibile. Il Napoli si salva e una decina di minuti più tardi trova anche l'episodio per il raddoppio: Kvaratskhelia va giu' in area a contatto con Linetty, l'arbitro assegna il penalty e lo stesso georgiano lo trasforma nel 2-0 ospite.

A inizio ripresa la squadra di Spalletti non si ferma e al 51' chiude definitivamente i conti ancora con Osimhen, che stavolta sfrutta un cross perfetto di Olivera per realizzare la sua doppietta personale con un altro colpo di testa. Più tardi partecipa alla festa napoletana anche il neo entrato Ndombele, che dopo appena due minuti dal suo ingresso in campo, cala il definitivo poker sfruttando l'assist di Kvaratskhelia.