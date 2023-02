Emozioni e gol, 2-2 tra Torino e Cremonese

AGI - Dura 5 minuti il sogno della Cremonese di strappare la prima vittoria in Serie A, ma la squadra di Ballardini può comunque festeggiare un punto prezioso su un campo difficile. Mezzo passo falso invece per i granata, che speravano nei tre punti per arrivare al derby della prossima giornata davanti alla Juventus. Dopo aver chiuso la prima frazione meritatamente in vantaggio con la rete su rigore di Sanabria, gli uomini di Juric hanno pagato l'approccio deludente dopo l'intervallo, facendosi rimontare da due pregevoli gol di Tsadjout e Valeri. Di Singo la rete del pari finale.

Serata di nebbia fitta all'Olimpico Grande Torino con poche novità nelle formazioni iniziali: in mezzo al campo nel Toro c'è l'esordio di Ilic dal 1'e il rilancio di Karamoh al posto dell'acciaccato Vlasic, mentre per la Cremonese sono Okereke e Tsadjout a guidare l'attacco. Dopo una fase di studio iniziale, al quarto d'ora grossa chance per i padroni di casa: filtrante di Miranchuk che trova Sanabria, ma il paraguaiano si fa ipnotizzare a tu per tu con Carnesecchi. Prendono campo i granata e calciano più volte verso la porta grigiorossa con Karamoh, Sanabria, Vojovoda e Ilic, ma senza creare grossi pericoli per il portiere ospite.

Forcing torinista premiato finalmente al 39': calcio d'angolo da destra e palla che arriva sul piede di Ilic, bravo con una finta a mandare al bar Sernicola che lo stende ingenuamente. L'arbitro Camplone non ha dubbi ed indica il dischetto, chiamata poi confermata anche dal Var. Dagli 11 metri è glaciale Sanabria che spiazza Carnesecchi, torna a segnare all'Olimpico dopo 13 mesi e porta così meritatamente in vantaggio il Toro. Il primo tempo termina così, con Ballardini decisamente preoccupato dalla passività e la sterilità offensività dei suoi.

Al rientro dagli spogliatoi subito un cambio offensivo nella Cremonese: fuori Meité e dentro la freschezza tra le linee di Felix Afena Gyan. La scelta del tecnico grigiorosso viene premiata subito al 54': bella sponda di Felix da rimessa laterale, poi in mischia spunta Tsadjout che con un gran destro a giro trafigge Milinkovic e segna così la sua prima rete in Serie A. 1 a 1 all'Olimpico e tutto da rifare per i padroni di casa, decisamente sorpresi dall'approccio molto più aggressivo degli avversari. Prova a scuotere i suoi Juric gettando nella mischia Buongiorno e Radonjic per Schuurs e Karamoh, ma la sua squadra continua a faticare dinanzi all'intensità dei lombardi.

Al 71' una brutta palla persa dal centrocampo granata conduce ad una pericolosa ripartenza per la Cremonese, ma la conclusione dal limite di Okereke esce di poco a lato. Minuto 75': azione insistita di Felix sulla destra, cross in mezzo e palla che arriva in qualche modo sul sinistro di Valeri, bravo a scagliarla sotto la traversa completando la rimonta della Cremo. Nuovo vantaggio meritato ma poco duraturo, perché al 79' arriva subito il pareggio del Toro targato Singo, bravo a liberarsi con un dribbling in area e a concludere di sinistro alle spalle di Carnesecchi. Nel forcing finale altra chance sulla testa di Sanabria da cross di Miranchuk, ma è ancora bravo il portiere italiano a salvare. La partita finisce 2 a 2 ed il risultato è tutto sommato giusto per quanto visto nei 90 minuti.