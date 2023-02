Donati fa volare il Monza, 1-0 in casa del Bologna

AGI - Ottavo risultato utile di fila in campionato per un ottimo Monza, che piazza un bel colpo in casa del Bologna: al Dall'Ara finisce 1-0 grazie al gol di Donati nel corso del primo tempo. Con questo successo la squadra di Palladino sale al nono posto in classifica a 29 punti, raggiungendo proprio gli uomini di Motta, costretti a un passo indietro dopo le due vittorie consecutive contro Spezia e Fiorentina.

Tanto equilibrio e poche emozioni in avvio, poi al 25mo la sfida si sblocca in favore dei brianzoli: Sensi lancia in verticale Petagna, bravo a sfondare in area non trovando però il tempo per la battuta a rete, ma sul rimpallo dopo l'uscita di Skorupski la sfera arriva a Donati che a porta semivuota mette dentro l'1-0 ospite.

La reazione emiliana sta tutta in una conclusione da fuori di Orsolini, respinta in qualche modo con la spalla da Sensi (check del Var senza conseguenze), poi a ridosso dell'intervallo è il Monza a sprecare una buona opportunità per il raddoppio: Petagna prova a sfruttare un errore di Sosa partendo in contropiede, ma non riesce ad arrivare fino in fondo ignorando anche Caprari tutto solo a sinistra.

Nella ripresa la squadra di Motta non dà la sensazione di riuscire a cambiare ritmo, al 52esimo comunque Orsolini ci prova con un mancino dal limite bloccato centralmente da Di Gregorio. Il numero 7 rossoblu è senza dubbio il più pericoloso dei suoi e al 72esimo ritenta la fortuna con un altro tiro velenoso, potente ma fuori dallo specchio della porta.

Nel finale si fa rivedere in avanti anche il Monza, prima con un tentativo di Rovella dalla distanza, poi con una conclusione masticata di Ranocchia, entrambi deviati in corner da Skorupski. All'ultimo respiro il Bologna crea una palla gol gigantesca per il pareggio, ma Di Gregorio è provvidenziale a neutralizzare il pericolo all'interno di una mischia furibonda.