La Roma riparte, 2-0 all'Empoli all'Olimpico

AGI - Reduce dalla clamorosa debacle in Coppa Italia contro la Cremonese, la Roma torna subito a vincere in campionato lasciandosi alle spalle anche l'ultima sconfitta nella trasferta di Napoli. All'Olimpico battuto l'Empoli 2-0 grazie ai gol nei primissimi minuti di Ibanez ed Abraham, con l'inglese che trova il primo sigillo stagionale davanti ai propri tifosi (l'ultimo risaliva al 5 maggio scorso contro il Leicester in Conference League).

La squadra di Mourinho sale così a 40 punti, momentaneamente al secondo posto alla pari dell'Inter, mentre gli uomini di Zanetti, che venivano da sei risultati utili di fila, tornano a perdere restando fermi a quota 26.

Sei minuti sul cronometro e i giallorossi già indirizzano chiaramente il match, con due gol in fotocopia sfruttando l'arma letale di questa stagione, i calci piazzati: in entrambe le occasioni si tratta di due corner battuti da Dybala con il mancino a rientrare, prima Ibanez e poi Abraham indovinano i colpi di testa che portano subito il punteggio sul 2-0.

Il numero 21 argentino va vicino al tris poco più tardi, successivamente è ancora Abraham con un altro paio di stacchi aerei a sfiorare la doppietta personale. Nel finale di primo tempo i toscani provano a scuotersi e al 44' sfiorano la rete con una deviazione sotto porta di Ebuehi, disturbato da un un'uscita di Rui Patricio sulla punizione calciata da Marin.

A inizio ripresa la Roma parte ancora forte e sfiora nuovamente il tris, trovando sulla propria strada uno stratosferico Vicario: il portiere azzurro respinge prima un mancino di Dybala, poi compie due autentici miracoli sulla ribattuta di Mancini e il successivo tap-in ravvicinato di Abraham. Per il resto del tempo non succede molto altro, la squadra di Mourinho allenta un po' la pressione e lascia più liberta' d'iniziativa all'Empoli: gli uomini di Zanetti provano a spingere alla ricerca del gol che possa riaprire la gara, ma non trovano fortuna.