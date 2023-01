Fair play in serie C, il Potenza pulisce lo spogliatoio a Crotone

AGI - Sul campo è finita 0 a 0 ma Crotone e Potenza si sono meritate qualcosa di più dei tre punti con un bello scambio all'insegna del fair play nel dopopartita allo stadio Enzo Scida. Prima di ripartire, infatti, la squadra lucana ha pulito perfettamente gli spogliatoi e ha lasciato in dono una pianta al club calabrese. L'episodio, nel girone C della Serie C, risalta ancora di più in un weekend calcistico contrassegnato da episodi di violenza in campo in due partite tra Under 17 in Sicilia.

"Questo spogliatoio ci ha ospitati solo per alcune ore, ma l'abbiamo vissuto come casa e ci teniamo a lasciarlo come lo abbiamo trovato: pulito e accogliente", il messaggio affisso alla porta dello spogliatoio dai dirigenti del Potenza. "E' la nostra missione, dentro e fuori dal campo, senza distinzione tra avversari o risultato conseguito", si legge ancora nel messaggio.

"Nel ringraziarvi, lasciamo in dono una pianta, certi che sarà curata nel tempo come il nostro rapporto".

Il Crotone, secondo in classifica e frenato da questo pareggio con la 14ma della classe nella sua rincorsa al Catanzaro capolista, ha ringraziato dai canali social: "Il calcio è il gioco più bello del mondo e può trasmettere messaggi importanti, come quello del rispetto! Grazie di cuore al Potenza calcio per aver lasciato così lo spogliato e in bocca al lupo per il prosieguo della stagione".

Ai mondiali di calcio in Qatar erano stati i calciatori del Giappone a stupire tutti lasciando gli spogliatoi dello stadio Khalifa immacolati dopo la sfida vinta 2-1 contro la Germania. Una consuetudine che i Samurai Blu avevano inaugurato alla Coppa del mondo in Russia del 2018.