La Juve vince ancora una volta nel finale. Danilo beffa l'Udinese

AGI - La Juventus vince ancora di misura nelle battute finali di gara, beffando l'Udinese nel secondo anticipo della 17 giornata di Serie A. Finisce 1-0 grazie al sigillo di Danilo all'86', che permette ai bianconeri di mettersi in tasca l'ottavo successo di fila ancora una volta senza subire gol. La squadra di Allegri sale così momentaneamente al secondo posto a +1 sul Milan e a -4 dal Napoli capolista, costringendo invece gli uomini di Sottil al secondo ko nelle ultime tre gare (successo che manca dal 3 ottobre con il Verona).

È un primo tempo molto equilibrato e giocato a viso aperto da entrambe le squadre quello che va in scena all'Allianz Stadium: i padroni di casa provano a fare la partita, ma gli ospiti sono ben messi in campo, concedono poco e provano a farsi vedere anche in avanti. La prima chance infatti è proprio per i friulani al 18', con Walace che svetta sul secondo palo dopo un cross di Lovric, chiamando Szczesny alla respinta. Dall'altra parte, invece, una punizione di Di Maria pesca a centro area Rugani, il cui colpo di testa viene smanacciato da Silvestri.

Full-Time |⌛️| La portiamo a casa grazie a un super Danilo! #JuveUdinese pic.twitter.com/CACAPFBxbz — JuventusFC (@juventusfc) January 7, 2023

Il portiere dell'Udinese è bravo anche al 38' sul tentativo di Kean, imbeccato molto bene in verticale da Di Maria ma poco freddo sotto porta. L'ultimo squillo prima del riposo è ancora di Walace: stavolta il centrocampista ospite ci prova con un destro dalla distanza, impegnando Szczesny in due tempi.

Nella ripresa la Juve prova ad aumentare i giri del proprio motore costruendo diverse buone occasioni, un paio con Kean che non riesce ad inquadrare lo specchio, un'altra con Kostic che viene chiuso da Silvestri dopo un tocco in verticale di Locatelli. Sembra non esser la serata giusta, offensivamente parlando, per gli uomini di Allegri, ma all'86' una bella giocata del neo entrato Chiesa permette a Danilo di segnare a porta vuota l'1-0 decisivo, che lancia ancor di piu' i bianconeri nei piani più alti della classifica.