Il derby degli ambasciatori per Francia-Inghilterra, "birra italiana" e punture di spillo 

AGI - "Spero che tutti i nostri amici italiani faranno il tifo per l'Inghilterra...", "This time it's not coming home": sfida a colpi di punture di spillo tra gli ambasciatori a Roma di Regno Unito e Francia, intervistati in parallelo dalla pagina Facebook UkinItaly alla vigilia del quarto di finale tra Inghilterra e Francia.

"Finisce 2-1 per l'Inghilterra", il pronostico del diplomatico britannico, Ed Llewellyn, che vivrà un derby personale dato che la moglie è francese e in più è stato ambasciatore a Parigi dal 2016 al 2021. "Sicuramente ci sarà un gol di Giroud, uno di Mbappè e uno di Rabiot, poi vediamo..", la previsione del suo collega, Christian Masset.

"Siamo gli inventori del calcio", "noi 'les champions du monde'", si pizzicano i due diplomatici, facendo capire che la loro amicizia personale e "l'Entente cordiale" tra le due sponde della Manica saranno sospese nei 90 minuti della sentitissima sfida che può proiettare una delle due nazionali verso la finale o addirittura il titolo.

A mettere tutti d'accordo è la birra italiana che entrambi fanno sapere che berranno guardando la partita, Llewellyn con una fetta di panettone e circondato dalla famiglia, Masset "con pinza romana e camembert" attorniato dai suoi collaboratori "appassionati e tifosi".