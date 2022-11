Argentina e Francia prime nei propri gironi, agli ottavi anche la Polonia 

AGI - Argentina-Australia e Francia-Polonia: saranno questi i due accoppiamenti degli altri ottavi di finale di Qatar 2022, in virtù dei risultati maturati nelle gare di oggi.

Bleus primi nel Girone D nonostante il ko con la Tunisia (1-0), seguiti dai Socceroos che hanno battuto la Danimarca con lo stesso risultato.

L'Albiceleste invece ha vinto proprio con i polacchi 2-0, mentre il Messico ha superato inutilmente l'Arabia Saudita (2-1).

GIRONE C

L'Argentina ha battuto la Polonia 2-0 nell'ultimo turno della fase a gironi del Gruppo C, ma oltre all'Albiceleste a qualificarsi per gli ottavi di finale è stata proprio la nazionale biancorossa.

Tutto questo in virtù di una differenza reti favorevole rispetto a quella del Messico, che contemporaneamente ha battuto 2-1 l'Arabia Saudita.

Due match assolutamente dominati da una parte e dell'altra: per la squadra di Scaloni hanno deciso i gol di Mac Allister e Alvarez dopo un calcio di rigore fallito da Messi e parato da Szczesny, mentre per la formazione del 'Tata' Martino in gol Martin e Chavez, inutile invece la rete saudita di Al Dawsari nel finale. Con il primo posto del raggruppamento l'Argentina affronterà l'Australia agli ottavi di finale, scampando il pericolosissimo incrocio con la Francia, che invece toccherà proprio alla Polonia.

GIRONE D

Francia e Australia sono le qualificate del Gruppo D di Qatar 2022: ai bleus, già passati agli ottavi dalla scorsa giornata, è bastata anche una sconfitta con la Tunisia per confermare il primo posto del raggruppamento, mentre i Socceroos hanno avuto la meglio su una spenta e deludente Danimarca. La squadra di Deschamps è stata messa al tappeto da un gol di Khazri nel secondo tempo, con il giallo della rete annullata a Griezmann in pieno recupero.

L'attaccante dell'Atletico Madrid ha messo dentro all'ultimo secondo disponibile il gol dell'1-1, cui ha fatto subito seguito il triplice fischio dell'arbitro. Un intervento del Var pero' ha annullato tutto per un fuorigioco giudicato attivo dello stesso Griezmann, che in realtà precedentemente non aveva interferito nell'azione.

Ko comunque indolore per la Francia e successo inutile per la Tunisia, perché nell'altra sfida l'Australia ha ottenuto un grande successo con la Danimarca. Un altro 1-0 targato da Leckie, che ha spedito gli australiani agli ottavi di finale da secondi in classifica, dove affronteranno l'Argentina. L'altra sfida sarà Francia-Polonia.