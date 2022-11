Gli Usa battono l'Iran 1-0 e vanno agli ottavi contro l'Olanda

AGI - Gli Stati Uniti battono l’Iran nello scontro diretto del Girone B di Qatar 2022, aggiudicandosi il pass per gli ottavi di finale. 1-0 il risultato dell’Al Thumama Stadium di Doha, firmato da Pulisic nel corso del primo tempo: grazie a questo successo la squadra di Berhalter sale a 5 punti e scavalca al secondo posto proprio gli iraniani, costretti a restar fermi a quota 3.

Ora gli statunitensi se la vedranno con l’Olanda nel primo match della fase ad eliminazione diretta.

Dopo le primissime battute di gara di grande equilibrio, dal quarto d’ora in poi sono gli statunitensi a premere sull’acceleratore, iniziando a portare pericoli continui nei pressi dell’area avversaria.

Al 17’ il brivido più grande è targato Dest, che sfonda a destra proponendo al centro un bel cross su cui non interviene nessun compagno, mentre una decina di minuti più tardi Weah non sfrutta un rimpallo favorevole, colpendo male di testa davanti a Beiranvand.

Il vantaggio degli States arriva comunque al 38’, quando una sponda aerea di Dest sul lancio di McKennie favorisce Pulisic, che da due passi non può sbagliare l’1-0.

Prima del riposo gli americani troverebbero anche il raddoppio con Weah, reso vano però da un fuorigioco millimetrico sulla verticalizzazione di McKennie. Nella ripresa l’Iran deve per forza di cose provare a rimettersi in carreggiata, creando al 65’ una grande opportunità con il neo entrato Ghoddos che, servito da Gholizadeh, spara fuori da ottima posizione.

Gli uomini di Queiroz non mollano restando in partita fino all’ultimo istante, e nel lungo recupero (9 minuti) spaventano ancora gli Stati Uniti con un colpo di testa di Pouraliganji, prima di recriminare per un presunto fallo da rigore su Taremi giustamente non fischiato. Al triplice fischio resiste così l’1-0 che spedisce gli Usa agli ottavi.