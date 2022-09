I ladri hanno svaligiato la casa di Arslan durante Udinese-Inter

AGI - Furto in casa del calciatore Tolgay Arslan mentre il centrocampista dell'Udinese era in campo ieri contro l'Inter: il giocatore ha siglato il terzo gol contro i nerazzurri.

A partita in corso, ignoti si sono introdotti nella villa di Arslan a Pagnacco (Udine) dove, dopo aver sfondato la porta, hanno fatto man bassa di tutto quello che potevano. La brutta sorpresa il centrocampista dell'Udinese l'ha trovata soltanto quando ha fatto rientro a casa, dopo aver festeggiato coi compagni il successo sull'Inter.

Le indagini sono condotte dai carabinieri di Remanzacco e Feletto Umberto che stanno anche visionando le telecamere di sicurezza dell'abitazione. Il bottino provvisorio è di circa 12 mila euro, tra monili in oro e due computer portatili.