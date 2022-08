Il 'gallo' Belotti arriva alla corte della Roma di Mourinho

AGI - "La Roma è lieta di annunciare l'ingaggio di Andrea Belotti. Il 28enne ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023, con opzione di rinnovo per due stagioni al verificarsi di alcune condizioni sportive". È l'annuncio ufficiale della Roma dell'acquisto del 'Gallo' Belotti.

"Le ambizioni e la crescita della Roma sono sotto gli occhi di tutti e hanno esercitato in me un fascino incredibile: a questo punto della mia carriera voglio continuare a migliorarmi, giorno dopo giorno, e sono felice di poterlo fare con questa nuova maglia. Adesso non vedo l'ora di sentire l'inno allo stadio, davanti ai nostri tifosi", ha dichiarato Belotti nella sua prima intervista in giallorosso.

Come fatto con gli altri colpi di calciomercato di questa estate, la Roma aveva poco prima postato sul suo profilo Twitter la foto dell'ultimo, atteso acquisto: il "Gallo" Belotti, su sfondo scuro, in cui si intravede solo lo sguardo e un accenno della celebre esultanza appunto a "cresta" di gallo, con l'icona di una clessidra. Lo aveva fatto già con Dybala e con Wijnaldum, al termine di lunghe trattative poi coronate dalla firma. Poco dopo è arrivato un nuovo scatto: l'abbraccio con Paulo Dybala, suo amico dai tempi del Palermo.