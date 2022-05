La Roma campione di Conference sfila per le strade del centro 

AGI - "Siamo tornati a Roma! E vogliamo festeggiare nella nostra cittaà con tutti voi. Partiremo alle 16:30 con il pullman da via Terme di Caracalla e andremo insieme verso il Circo Massimo. Ci vediamo più tardi". Questo il tweet apparso nottetempo sul profilo ufficiale del club giallorosso, che ha comunicato a tutti i tifosi il programma per i festeggiamenti della vittoria della Conference League. Detto, fatto.

Alle 16,54 i due pullman della società hanno lasciato gli stabilimenti della ex Fiera di Roma sulla Colombo, diretti al Circo Massimo. A bordo, tutta la squadra, i dirigenti e naturalmente lui, lo Special One, re di Roma non solo per una notte, vero artefice del triongo giallorosso in terra albanese.

Dopo la grande festa di ieri sera nelle piazze della Capitale (durata fino all'alba in molti casi), la squadra di capitan Pellegrini ha cominciato il suo tour per il centro storico della città per far vedere anche ai romani rimasti in citttà ieri sera la coppa della Conference League.

"È stata una straordinaria emozione, una vittoria importante per la squadra, per i tifosi ma anche per tutta la città - ha commentato il sindaco Roberto Gualtoeri - È stato bello essere a Tirana con il sindaco di Tirana, con i nostri tifosi, con il sindaco di Rotterdam in una competizione che esalta i valori dello sport e che ci riempie di grande orgoglio. Oggi ci sarò una bella festa, il pullman della squadra percorrerà le vie della città e arriverà al Circo Massimo. È giusto che oggi si celebri questa straordinaria vittoria, io ci sarò".