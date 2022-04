Alla Roma basta un gol di Mkhitaryan, Sampdoria battuta 1-0

AGI - Un gol di Mkhitaryan regala alla Roma un’importante vittoria per 1-0 contro la Sampdoria, che permette alla squadra di Jose Mourinho di riprendersi il quinto posto ai danni della Lazio. Si tratta del decimo risultato utile consecutivo in campionato per i giallorossi, che accorciano anche momentaneamente a -5 sul quarto posto della Juve, impegnata più tardi nel derby d’Italia contro l’Inter.

Tornano a perdere invece i blucerchiati di Giampaolo, che restano per ora a +7 sulla zona retrocessione. Tantissimo equilibrio e poche emozioni nelle prime battute di gara, poi ci prova Caputo al 21’ a spaventare per la prima volta i giallorossi con un tiro dal limite, bloccato centralmente da un attento Rui Patricio.

La Roma sembra far fatica a costruire gioco, ma al 27’ al primo vero affondo colpisce: Zalewski si propone a sinistra e offre al centro, Thorsby respinge sul destro di Mkhitaryan che da due passi mette dentro l’1-0 ospite. Al 38’ Abraham avrebbe la chance per il raddoppio dopo un retropassaggio sbagliato verso Audero, ma conclude troppo frettolosamente sul fondo sprecando tutto.

Nella ripresa la Samp prova ad aumentare i ritmi, l’unico pericolo portato in area ospite però è un tiro di Sabiri neutralizzato senza problemi da Rui Patricio. I capitolini si accontentano di gestire senza premere sull’acceleratore, ma nel finale sono costretti a soffrire sugli ultimi disperati assalti doriani. All’88’ ci prova Quagliarella con il mancino dal limite, Smalling mura e devia provvidenziale in calcio d’angolo. Nel recupero succede poco altro.