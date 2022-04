L'Udinese piega il Cagliari e il Napoli aggancia il Milan

AGI - L'Udinese in rimonta travolge il Cagliari alla 'Dacia Arena' e chiude il match con un successo rotondo (5-1) che inguaia i sardi al quart'ultimo posto, giunti alla quarta sconfitta consecutiva a soli tre punti del Genoa che deve giocare domani a Verona. Gli ospiti sbloccano la gara con Joao Pedro al 32', un gol che paradossalmente galvanizza i friulani: pareggia Becao al 38' e il 2-1 porta la firma di Beto sul finire della prima frazione. Nella ripresa i padroni di casa dominano in lungo e in largo e segnano ancora con Beto al 49' e poi con Molina al 59'. Al 73' Beto firma il tris personale. Il Cagliari gioca in dieci dall'83' per un cartellino rosso a Grassi.

Il Napoli vince 3-1 in casa dell'Atalanta e aggancia momentaneamente il Milan (che gioca domani sera) in testa alla classifica. Apre le marcature Insigne su rigore al 14', cui segue il bis di Politano al 37'. Accorcia per i padroni di casa De Roon al 58' ed e' Elmas a chiudere i conti all'81' con un bellissimo contropiede.