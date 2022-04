Sorteggiati i gironi di Qatar 2022, si parte con Spagna-Germania

AGI - Qatar-Ecuador partita inaugurale, Spagna e Germania subito faccia a faccia, due grandi come Brasile e Francia chiamate a gestire sfide tutt'altro che scontate. Il sorteggio dei prossimi mondiali del Qatar - andato in scena al Doha Exhibition and Convention Center - disegna subito incroci pericolosi e regala ulteriori rimpianti agli azzurri di Mancini: ci fossero stati loro al posto di CR7 & C. sarebbero finiti in un gruppo (l'H) ampiamente alla loro portata.

Quello che il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha definito non senza enfasi "semplicemente il miglior torneo di sempre" comincerà il 21 novembre con la sfida dei padroni di casa all'Ecuador, una delle sorprese del gruppo sudamericano: con loro nel gruppo A ci saranno Senegal e Olanda.

Il gruppo B opporrà all'Inghilterra 'testa di serie' la vincente del playoff europeo tra Galles, Ucraina e Scozia e due grandi rivali 'politici', Usa e Iran. Nel gruppo C l'Argentina di Messi se la vedra' con l'Arabia Saudita, il Messico e la Polonia di Lewandowski. Nel gruppo D, i campioni in carica della Francia affronteranno la vincente del playoff Peru'-Emirati Arabi Uniti-Australia, oltre a Danimarca e Tunisia mentre il gruppo E proporra' il rendez vous piu' prestigioso, quello tra Spagna e Germania: entrambe dovranno 'dribblare' l'insidia Giappone e Costa Rica o Nuova Zelanda.

Nel gruppo F l'urna ha regalato al Belgio di Lukaku Canada, Marocco, Croazia, mentre il gruppo G - quello del Brasile - promette equilibrio tra Serbia, Svizzera e Camerun. Infine il gruppo H, quello del Portogallo che avrebbe potuto essere quello dell'Italia: ne faranno parte Ghana, Uruguay e Corea del Sud.

Ecco tuti i match dei Mondiali di calcio in programma in Qatar:

Gruppo A: Qatar, Ecuador, Senegal, Olanda.

Gruppo B: Inghilterra, Iran, Usa, vincente Galles/Ucraina/Scozia.

Gruppo C: Argentina, Arabia Saudita, Messico, Polonia.

Gruppo D: Francia, vincente Peru'/Emirati Arabi Uniti/Australia, Danimarca, Tunisia.

Gruppo E: Spagna, vincente Costa Rica/Nuova Zelanda, Germania, Giappone.

Gruppo F: Belgio, Canada, Marocco, Croazia.

Gruppo G: Brasile, Serbia, Svizzera, Camerun.

Gruppo H: Portogallo, Ghana, Uruguay, Corea Sud.

La partita inaugurale sarà Qatar-Ecuador.