Il Napoli pareggia 1-1 con il Barça al Camp Nou

AGI - Il Napoli riesce a strappare un pari (1-1) preziosissimo in casa del Barcellona, nell’andata dei sedicesimi di Europa League. Al vantaggio di Zielinski risponde Ferran Torres su calcio di rigore.

Gara solida e senza troppe sbavature per gli uomini di Spalletti, che concedono tanto possesso palla ma pochissime occasioni ai blaugrana, se non in un finale di grande forcing degli spagnoli.

In vista del ritorno allo Stadio Maradona, quello ottenuto stasera al Camp Nou è un ottimo risultato per gli azzurri. Primo tempo di personalità e carattere da parte dei partenopei, che inizialmente però vengono subito spaventati da un destro di Pedri alto di poco.

Al 28’ Ferran Torres avrebbe la palla del vantaggio ma la spreca tutto solo davanti a Meret, il Napoli così si salva e sul ribaltamento di fronte colpisce con Zielinski.

Elmas serve il polacco da destra, Ter Stegen para il primo tentativo di mancino, ma sulla ribattuta di destro non può nulla.

Nella ripresa il Barça tenta di aumentare i giri del proprio motore e al 57’ trova l’episodio per rimettere tutto in equilibrio: Jesus tocca di mano in area su cross di Traore, l’arbitro non se ne accorge ma viene richiamato al Var e assegna il rigore.

Torres è freddissimo dal dischetto e fa 1-1. I blaugrana ci credono e spingono alla ricerca del raddoppio, mentre i partenopei, più intimoriti, agiscono di rimessa provando a sfruttare la velocità di Osimhen.

Nel finale è un assedio degli spagnoli che creano almeno tre occasioni nitide, due sciupate da Ferran Torres, l’altra con una rovesciata di De Jong terminata a lato di poco.