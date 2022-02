Alla Lazio non basta Zaccagni e il Porto passa 2-1

AGI - Il Porto s’impone in rimonta 2-1 ai danni della Lazio nell’andata dei sedicesimi di Europa League. La squadra di Sarri dura poco più di mezz’ora, trova il gol con Zaccagni ma poi si piega sotto i colpi di Toni Martinez, autore di una bella doppietta.

Un risultato non proprio positivo per i capitolini, che nel match di ritorno all’Olimpico saranno costretti a vincere con un gol di scarto per portare almeno la sfida ai supplementari. I biancocelesti approcciano il match con la giusta mentalità, difendendosi bene e proponendosi in attacco con qualità e continuità.

Tant’è che al 23’ arriva il vantaggio laziale con uno schema da corner: Luis Alberto scambia con Pedro ed offre rasoterra a Zaccagni, che colpisce di tacco e beffa il portiere per l’1-0.

Al 32’ la Lazio va anche ad un passo dal raddoppio con Milinkovic, murato provvidenzialmente da Diogo Costa, ma al 37’, dal nulla, arriva il lampo di Toni Martinez che colpisce di testa tra tre difensori ospiti, infilando Strakosha per l’1-1.

L’attaccante spagnolo si ripete anche ad inizio ripresa, stavolta piazzando la zampata in anticipo su Luiz Felipe e firmando la doppietta personale che vale il 2-1.

La Lazio fa fatica a reagire e soltanto nel finale si fa rivedere con un tiro velenoso di Zaccagni e un destro di Felipe Anderson, terminato sull’esterno della rete. Poi succede poco altro, tra una settimana a Roma servirà una grande prova di forza per ribaltare il risultato.