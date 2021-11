Inter-Napoli, sfida in alta quota. LA DIRETTA 3-2

Sfida d'alta quota fra Inter e Napoli. Alla squadra di casa serve una vittoria per riavvicinarsi alla testa della classifica e, di fatto, diventare il terzo incomodo in una corsa per lo scudetto finora riservata a Milan e Napoli. Gli uomini di Spalletti scendono in campo per la seconda volta con la divisa celebrativa di Diego Armando Maradona.

Ai campani basta un pari per restare da soli in vetta grazie alla caduta di ieri del Milan a Firenze.

Ma la caduta dei rossoneri potrebbe essere solo la prima delle sorprese alla ripresa del campionato dopo la pausa per le due partite della nazionale.