Mancini alla vigilia della sfida con l'Irlanda del Nord: "Evitare l'ansia"

Con una vittoria gli azzurri strapperebbero il biglietto per i mondiali in Qatar come primi del girone, mentre in caso di sconfitta lascerebbero lo scettro agli elvetici. Con un pareggio invece si deciderebbe tutto a distanza nelle ultime sfide di lunedì 15 novembre. Problemi fisici per Pellegrini e Zaniolo, si monitorano le condizioni di Barella. Prima chiamata per Pobega